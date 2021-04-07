В Киеве самая сложная ситуация с наличием больничных коек с кислородом

В Украине уже заняты 56,9% больничных кроватей с кислородом для пациентов с коронавирусом. Самая плохая ситуация наблюдается в Киеве.
Об этом свидетельствуют обновленные показатели регионов по COVID-19 Министерства здравоохранения.
Так, норма заполненности больничных коек с кислородом, которая составляет 65%, привешена в Киеве (82%), Киевской (78%), Львовской (73,7%), Николаевской (73,7%), Житомирской (71,8%), Одесской (70,2%), Хмельницкой (69%) и Сумской (67,5%) областях.
Согласно данным Совета национальной безопасности и обороны, в Украине по состоянию на 7 апреля заняты 62,3% (48 731) всех больничных коек для пациентов с COVID. Всего введено 78 166 таких коек.
Отметим, в «красной» зоне продолжают находиться 11 регионов: Киев, Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Киевская, Львовская, Николаевская, Одесская, Сумская, Черновицкая и Черниговская области. Херсонская область является единственной «желтой». Остальные области в «оранжевой» зоне.
В «красной зоне» действуют наиболее жесткие карантинные меры.
Напомним, всего за вчера в Украине подтвердили 15 415 случаев COVID-19. При этом госпитализировали 5587 человек.
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