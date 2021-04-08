После скандала с питанием военных, декларацию Халимона начали проверять в НАПК

Национальное агентство противодействия коррупции (НАПК) анонсировало проверку декларации о доходах заместителя министра обороны Украины Игоря Халимона.

Об этом сообщает Информатор со ссылкой на сайт агентства.

По данным журналистов, доходами чиновника антикоррупционные органы заинтересовались после так называемого «халимонгейта». Это коррупционный скандал, который возник на фоне проведения МО тендеров (по закупке продуктов и услуг организации питания военных) под одного участника – компанию «Вийсксервис – волонтёр».

Вследствие нескольких госзакупок, фирма стала монополистом Минобороны, освоила порядка 6 млрд грн из бюджета и начала возить на фронт гнилые овощи, фрукты, перемороженное мясо и другие продукты самого низкого качества.

Кроме того, по данным самих военных, около 30% продуктов из своих заявок они просто перестали получать, потому что поставщик их не довозит. Информацию о резком ухудшении качества питания в армии подтвердил главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак. С докладом по этому вопросу его уже вызвали в Верховную Раду.

По данным народных депутатов, Халимон лично курирует продуктовые закупки Минобороны и сегодня отказывается выполнять решение АМКУ. Антимонопольный комитет постановил разорвать контракты с «Вийсксервис-волонтёр», указав на факты нарушения законодательства во время проведения тендерных процедур.

Издание напоминает, что Игоря Халимона в МО назначили в период президентства Петра Порошенко. До этого он работал в структурах аграрного олигарха Юрия Косюка и был основателем нескольких компаний агрохолдинга «МХП». Согласно декларации Халимона, будучи военным чиновником, он продолжает вести бизнес через эмиратские офшоры МХП. Также, в декларации за прошлый год он указал двукратное увеличение сбережений на своих банковских счетах и почти полмиллиона заработков в МО.

Интересно, что Косюк, как и Халимон пока не вошли в перечень олигархов, которым президент Владимир Зеленский «объявил войну» с целью деолигархизации Украины, отмечает издание.