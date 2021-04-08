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Зеленский отправился на Донбасс на передовую

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Зеленский отправился на Донбасс на передовую

Президент Украины Владимир Зеленский в четверг начал рабочую поездку на Донбасс, где встретится с украинскими военными, которые несут службу на передовой, сообщается на сайте главы государства.

«Глава государства посетит передовые позиции, где в последнее время систематически нарушается режим всеобъемлющего и устойчивого прекращения огня и где в результате вражеских обстрелов погибли и были ранены украинские защитники. Владимир Зеленский едет на Донбасс как верховный главнокомандующий, чтобы пообщаться с военными и поддержать боевой дух защитников», — говорится в сообщении.

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Отметим, что с начала текущих суток пророссийские силы уже 5 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, 1 украинский военнослужащий получил ранение несовместимое с жизнью.

Донбасс, Владимир Зеленский
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