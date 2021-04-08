Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о всеукраинском референдуме. Об этом сообщила в четверг пресс-служба Офиса главы государства.
«Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон „О всеукраинском референдуме“ № 1135-ІХ, который Верховная рада приняла 26 января 2021 года», — говорится в сообщении. В этой связи, уточнили в пресс-службе, президент отметил, что украинцы на практике поучаствуют в принятии важных для страны решений, а власть будет вынуждена прислушиваться к воле народа.
Закон определяет четыре вида референдумов — для внесения изменений в Конституцию Украины, решения вопросов общегосударственного значения, изменения территории страны и потери силы закона или отдельных его положений. При этом документ запрещает выносить на референдум вопросы, направленные на ликвидацию независимости Украины, нарушения государственного суверенитета и территориальной целостности, создание угрозы национальной безопасности, разжигание межэтнической, расовой и религиозной вражды, а также вопросы налогов, бюджета, амнистии и те, которые относятся к ведению органов правопорядка, прокуратуры или суда.
Всеукраинский референдум объявляется указом президента страны по требованию не менее 3 млн граждан, которые имеют право голоса.
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