Кличко грозится продлить в Киеве локдаун до 10 мая

Строгие карантинные ограничения, которые были введены в Киеве из-за стремительного распространения коронавируса и ухудшения эпидемиологической ситуации, могут продлить до 10 мая, если для этого будут необходимые основания, заявил мэр Киева Виталий Кличко в четверг.
«Решение о продлении карантинных ограничений принимает не киевский городской голова, а комиссия ТЭБ и ЧС. Таких заседаний (по поводу продления карантина — Ред.) у нас пока не было, и эта информация распространяется из неизвестных источников. Но одно могу сказать. Действительно, мы может продлить эти карантинные ограничения, продлить карантин, но мы будем отталкиваться исключительно от показателей заболеваемости. И если у нас будет продолжаться так называемая волна заболеваний, то я не исключаю, что это может произойти», — заявил Кличко в эфире телеканала «Украина 24», отвечая на вопрос ведущих о возможности продления карантина в Киеве.
Он отметил, что строгие карантинные ограничения действуют в Киеве только 4-й день, но уже на следующей неделе власти смогут увидеть их влияние на ситуацию с коронавирусом.
«Если динамика (распространения коронавируса — Ред.) не снизится, я не исключаю этого (продления карантина — Ред.). А если динамика снизится, то карантинные ограничения будут продолжаться, как и было запланировано, до 16 числа», — подчеркнул мэр столицы.
Как сообщалось, с 5 апреля в столице усилили карантинные ограничения. В городе не работают школы и детские сады, а общественный транспорт доступен только для обеспечения сотрудников предприятий критической инфраструктуры, которые могут воспользоваться им при наличии спецпропуска.
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