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Поставки Pfizer в Украину ожидаются в апреле и мае

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Поставки Pfizer в Украину ожидаются в апреле и мае

Первая поставка вакцины от COVID-19 компании Pfizer в рамках механизма COVAX ожидается 14 апреля, первая поставка вакцины Pfizer, закупленной за средства госбюджета, ожидается в мае, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

«Договор, который подписан между Украиной и Pfizer абсолютно конфиденциальный, он имеет все атрибуты договора по срокам поставки. Все 10 млн доз вакцины будут поставлены до конца 2021 года. Первые поставки предварительно по этому коммерческому контракту мы ожидаем в мае. Поставку Pfizer по COVAX мы ожидаем 14 апреля согласно официальному сообщению COVAX», — сказал он в эфире программы «Народ против» с Натальей Влащенко на телеканале «Украина 24» в четверг вечером.

Степанов уточнил, что в Украине есть все технические возможности для логистики и хранения вакцины Pfizer.

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Он отметил, что для вакцинации 70% взрослого населения Украине нужно 48 млн доз вакцины от COVID-19.

«Все эти вакцины будут в 2021 году. Мы не подписываем договоры по поставкам в 2022 году», — сказал он.

Pfizer, Максим Степанов
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