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В Офисе президента ждут военного противостояния с РФ и помощи от США

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В Офисе президента ждут военного противостояния с РФ и помощи от США

Заместитель руководителя Офиса президента Украины Игорь Жовква заявляет, что Украине стоит ожидать военного противостояния с РФ, такая информация есть у соответствующих украинских структур.

«К сожалению, стоит (ожидать нового обострения военного противостояния — Ред.). И эта информация, скажем так, у соответствующих украинских структур. Мы в своей работе также пользуемся их информацией и доносим ее до наших партнеров. В частности, с момента эскалации ситуации у границ Украины президент Зеленский уже провел телефонные разговоры с президентом США Джозефом Байденом, премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном, генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом, премьер-министром Канады Джастином Трюдо», — сказал Жовква в интервью изданию «LB.ua», опубликованном в пятницу утром.

Также он подчеркнул, что Зеленский получил от лидеров стран четкие сигналы поддержки.

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Кроме того, по словам Жовквы, в телефонном разговоре с президентом США Джо Байденом Зеленский изложил свое видение, каким образом США могут помочь Украине в ситуации на украинско-российской границе.

«Было получено заверение, что Соединенные Штаты не оставят Украину наедине. И самое важное здесь не то, что это было обусловлено обострением ситуации безопасности на Донбассе и вокруг наших границ. А то, что мы получили тот единственный ответ, который и должны были получить от нашего стратегического партнера: США не дадут никому безнаказанно начать новые агрессивные действия в нашем регионе. Это и есть основной месседж разговора двух лидеров», — подчеркнул Жовква.

Донбасс, отношения с Россией, Офис президента
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