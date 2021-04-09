В МИД РФ предупредили о «последствиях» в случае вступление Украины в НАТО

Гипотетическое вступление Украины в НАТО привело бы к масштабной эскалации на юго-востоке страны и необратимым последствиям для украинской государственности. Об этом заявила в пятницу на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
«Мы обратили внимание на заявление побывавшего вчера в Донбассе президента Украины Зеленского о том, что вступление страны в НАТО якобы приведет к окончанию конфликта в регионе. Гипотетическое получение членства в альянсе вопреки ожиданиям Киева не только не принесет мир на Украину, но, напротив, приведет к масштабной эскалации ситуации на юго-востоке и может привести к необратимым последствиям для украинской государственности», — заявила она.
Захарова признала, что ситуация в Донбассе остается сложной и имеет тенденцию к обострению. При этом, по ее словам, причиной является «воинственный настрой Киева, который по-прежнему живет иллюзиями относительно возможности силового решения конфликта на юго-востоке страны».
«Туда стягиваются войска и техника, обновляются мобилизационные планы, призывы резервистов. В СМИ Украины нагнетается истерия о мифической российской угрозе, планах Москвы чуть ли не завтра напасть на Украину. Все это происходит во многом с подачи западных кураторов Киева, причем при открытой публичной поддержке», — считает спикер российского МИД.
Захарова также назвала глупостью заявления Киева относительно переноса площадки встреч контактной группы из Минска.
Во вторник Зеленский заявил, что членство страны в НАТО является единственным путем к окончанию войны на Донбассе.
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