Кабмин разрешил использовать вместо медицинского технический кислород

Кабинет министров Украины принял постановление, предусматривающее применение технического кислорода для кислородной поддержки пациентов с COVID-19, если он полностью соответствует показателям качества медицинского кислорода, сообщается на сайте Министерства здравоохранения.
Согласно сообщению, соответствие показателей технического кислорода медицинскому должно подтверждаться соответствующим сертификатом (протоколом) анализа, выданным аккредитованной лабораторией по контролю качества. Закупать и поставлять технический кислород в учреждения лечения можно будет исключительно после медицинских исследований.
Поставлять технический кислород в медучреждения будут лицензиаты по оптовой торговле медицинскими газами.
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