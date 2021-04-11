Штамм из ЮАР может быть устойчивым к вакцине Pfizer

Вакцина против COVID-19 совместного производства американской Pfizer и немецкой BioNTech в некоторых случаях может оказаться менее эффективной против южноафриканского штамма коронавируса. Об этом заявили специалисты из Тель-Авивского университета, пишет Reuters.

Ученые из Израиля провели исследование: они сравнили 400 привитых вакциной от Pfizer, среди которых около 1% были заражены южноафриканским вариантом вируса, с таким же количеством заболевших пациентов, которые еще не получили инъекцию.

В результате оказалось, что распространенность штамма B.1.351 (так называется южноафриканский тип коронавируса) среди уже вакцинированных обоими компонентами препарата израильтян почти в восемь раз выше, чем среди непривитых — 5,4% против 0,7%.

«Мы обнаружили непропорционально высокий уровень распространения южноафриканского варианта среди людей, вакцинированных второй дозой, по сравнению с группой невакцинированных. Это означает, что этот штамм способен в некоторой степени прорвать защиту вакцины», — объяснил Ади Штерн из Тель-Авивского университета.

Однако авторы предупредили, что их исследование еще не прошло экспертную оценку. Кроме того, выводы о препарате Pfizer делать рано, поскольку в исследовании участвовало слишком небольшое число людей, инфицированных вирусом из ЮАР, поскольку его распространение в Израиле невелико.

К тому же, по словам Штерна, целью исследования не было выяснение общей эффективности американо-немецкой вакцины.

Вакцина от Pfizer является второй по распространенности в мире — ее одобрили, как минимум, в 74 странах.

В Австрии сообщали, что после прививки Pfizer скончались более 40 человек, однако прямой связи вакцины и летальных исходов не обнаружилось. В Швейцарии препарат Pfizer вместе с вакциной от Moderna держит первое место по количеству побочных эффектов, выявленных у привитых пациентов.

В феврале израильские ученые пришли к выводу, что эффективность американо-немецкого препарата составляет 85%. В Pfizer по итогам последнего этапа клинических исследований заявляли о 95-процентной эффективности вакцины.