Министр обороны ФРГ призвала Россию объяснить перемещение войск возле украинской границы

Если России нечего скрывать, то она могла бы объяснить передвижение своих войск у границы с Украиной. Об этом заявила министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр.

«Если России нечего скрывать, то она легко могла бы объяснить, какие войска, куда и с какой целью перемещаются», — написала она в Twitter.

Так министр прокомментировала информацию о том, что Россия стягивает войска к границе с Украиной на фоне обострения ситуации на Донбассе. В конце марта The New York Times сообщила, что к границам Украины были стянуты 4 тыс. российских военных, в том числе в Ростовской, Брянской и Воронежской областях, а также в Крыму. Всего, поданным газеты, вдоль границ расположились 28 батальонных тактических групп ВС России.

Представитель президента России Дмитрий Песков в ответ на эту публикацию заявил, что Россия осуществляет «необходимые меры для обеспечения безопасности своих рубежей». В Минобороны РФ пояснили перемещение военных на Крымский полуостров плановыми учениями Южного военного округа.

Расследовательская группа Conflict Intelligence Team (CIT) также сообщила о переброске военных в Ростовскую область, причем, по ее сведениям, у некоторых машин были закрыты номера. В ответ на это Песков заявил, что военные «передвигаются на российской территории в тех направлениях, в которых считают нужным».

Представитель Белого дома Джен Псаки говорила, что сейчас у границ с Украиной сосредоточено максимальное с 2014 года число российских военных.