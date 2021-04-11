Министр обороны ФРГ призвала Россию объяснить перемещение войск возле украинской границы

Если России нечего скрывать, то она могла бы объяснить передвижение своих войск у границы с Украиной. Об этом заявила министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр.
«Если России нечего скрывать, то она легко могла бы объяснить, какие войска, куда и с какой целью перемещаются», — написала она в Twitter.
Так министр прокомментировала информацию о том, что Россия стягивает войска к границе с Украиной на фоне обострения ситуации на Донбассе. В конце марта The New York Times сообщила, что к границам Украины были стянуты 4 тыс. российских военных, в том числе в Ростовской, Брянской и Воронежской областях, а также в Крыму. Всего, поданным газеты, вдоль границ расположились 28 батальонных тактических групп ВС России.
Представитель президента России Дмитрий Песков в ответ на эту публикацию заявил, что Россия осуществляет «необходимые меры для обеспечения безопасности своих рубежей». В Минобороны РФ пояснили перемещение военных на Крымский полуостров плановыми учениями Южного военного округа.
Расследовательская группа Conflict Intelligence Team (CIT) также сообщила о переброске военных в Ростовскую область, причем, по ее сведениям, у некоторых машин были закрыты номера. В ответ на это Песков заявил, что военные «передвигаются на российской территории в тех направлениях, в которых считают нужным».
Представитель Белого дома Джен Псаки говорила, что сейчас у границ с Украиной сосредоточено максимальное с 2014 года число российских военных.
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