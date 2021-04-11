Войти
«Укрзализныця» возобновляет движение поездов в Закарпатской области
транспорт
«Укрзализныця» возобновляет движение поездов в Закарпатской области
Шмыгаль предложил Кличко попросить у президента нового главу КГГА
резонанс
Шмыгаль предложил Кличко попросить у президента нового главу КГГА

Читай
бесплатно!
Разделы

Политика

позиция
RSS

Министр обороны ФРГ призвала Россию объяснить перемещение войск возле украинской границы

264
Министр обороны ФРГ призвала Россию объяснить перемещение войск возле украинской границы

Если России нечего скрывать, то она могла бы объяснить передвижение своих войск у границы с Украиной. Об этом заявила министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр.

«Если России нечего скрывать, то она легко могла бы объяснить, какие войска, куда и с какой целью перемещаются», — написала она в Twitter.

Так министр прокомментировала информацию о том, что Россия стягивает войска к границе с Украиной на фоне обострения ситуации на Донбассе. В конце марта The New York Times сообщила, что к границам Украины были стянуты 4 тыс. российских военных, в том числе в Ростовской, Брянской и Воронежской областях, а также в Крыму. Всего, поданным газеты, вдоль границ расположились 28 батальонных тактических групп ВС России.

Представитель президента России Дмитрий Песков в ответ на эту публикацию заявил, что Россия осуществляет «необходимые меры для обеспечения безопасности своих рубежей». В Минобороны РФ пояснили перемещение военных на Крымский полуостров плановыми учениями Южного военного округа.

Читайте также: В Европарламенте выступили за ужесточение западных санкций против России

Расследовательская группа Conflict Intelligence Team (CIT) также сообщила о переброске военных в Ростовскую область, причем, по ее сведениям, у некоторых машин были закрыты номера. В ответ на это Песков заявил, что военные «передвигаются на российской территории в тех направлениях, в которых считают нужным».

Представитель Белого дома Джен Псаки говорила, что сейчас у границ с Украиной сосредоточено максимальное с 2014 года число российских военных.

Россия, Донбасс, Аннегрет Крамп-Карренбауэр
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Воскресенье, 11 апреля 2021
Суббота, 10 апреля 2021
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Эдуард Долгачев
Эдуард Долгачев
журналист

«Пора валить!» Как невинная фраза из переписки стала сигналом для избирателей

Что должен подумать простой украинец, если депутат от партии власти, которая отвечает за все происходящее в Украине, прямо пишет «нужно ВАЛИТЬ из ЭТОЙ страны»? Простой украинец сделает вывод, что даже депутат от «Слуги народа» - т.е. представитель политической элиты – оценивает результаты политики Зеленского и «зеленых» как «ужас-ужас-ужас». Ну а в самом деле как можно оценивать результаты деятельности ЭТОЙ власти?
Дмитрий Скворцов
Дмитрий Скворцов
публицист

Мастер-класс любви

После просмотра становится четче понятна важная истина: мы все одинаково любимы Создателем нашим. И каждый на своём месте способен творить как добро, так и зло. По мере сил и возможностей. Своим фильмом Оксана Марченко призывает творить добро. Но считает, что это не возможно, если прежде не полюбим друг друга. И демонстрирует мастер-класс любви. Не мимимишной. А действенной.
Иван Славинский
Иван Славинский
журналист

«Нужно валить?» Валите лесом!

Казалось бы, уже можно было научиться на чужих ошибках! Так нет! Сколько депутатов только в этом созыве «спалились», потому что вели прямо в зале в смартфоне переписку на личные темы. Начиная с пресловутого Богдана Яременко, умудрившегося «снимать» индивидуалку – т.е. женщину с низкой социальной ответственностью – прямо в зале Верховной Рады. Но, как видим, история учит тому … что ничему не учит.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016