Войти
Трамп уверен в победе республиканца на выборах 2024 года
позиция
Трамп уверен в победе республиканца на выборах 2024 года
«Укрзализныця» возобновляет движение поездов в Закарпатской области
транспорт
«Укрзализныця» возобновляет движение поездов в Закарпатской области

Читай
бесплатно!
Разделы

Политика

позиция
RSS

Эсминцы США, письмо главы ХДС Медведчуку, встреча Эрдогана и Зеленского - это все элементы «большой игры» вокруг «Северного потока-2», - Фомин

246
Эсминцы США, письмо главы ХДС Медведчуку, встреча Эрдогана и Зеленского - это все элементы «большой игры» вокруг «Северного потока-2», - Фомин

США рассматривают обострение противостояния на Донбассе как инструмент для раскрутки нового конфликта между Россией и Западом, чтобы помешать реализации проекта «Северный поток-2». Об этом в своей колонке для сайта From-ua пишет политический обозреватель Александр Фомин.

«США активизировались в плане противодействия российско-европейскому проекту „Северный поток-2“, потому что запуск трубопровода означает создание стратегического союза Россия-ФРГ (или даже Россия-ЕС в перспективе). Чтобы Вы понимали, „Северный поток-2“ приближается к финишу, газопровод готов на 94%, осталось около 150 километров, из них 120 — это территориальные воды Дании + чуть более 30 километров в водах ФРГ», — характеризует ситуацию эксперт.

Фомин считает, что США предпринимают дополнительные меры против завершения строительства «Северного потока-2».

«Politico сообщает, что Белый дом планирует назначить специального дипломата, которому поставят задачу затормозить „Северный поток-2“. Предварительно позвучало даже имя такого дипломата — это Амос Хохштайн. Хохштайн в администрации Обамы занимал должность заместителя помощника Госсекретаря США. В 2015 году Обама даже номинировал Хохштайна на должность помощника Госсекретаря по вопросам энергетических ресурсов, но неожиданно заартачился Сенат, не пропустивший кандидатуру бизнесмена и лоббиста», — напоминает он.

«США рассматривают обострение на Донбассе как инструмент для раскрутки нового конфликта между Россией и Западом. Но просто так страны ЕС не станут вводить санкции, поэтому нужно: а) обострение на Донбассе; б) обвинение в этом России», — подчеркивает журналист.

Вместе с тем Фомин обращает внимание на то, что преемник Меркель, возглавляющий Христианско-демократический союз, Армин Лашет официально выразил готовность сотрудничать с главой политсовета «Оппозиционной платформы — За жизнь» Виктором Медведчуком.

«Еще один важный момент заключается в том, что со своего поста вскоре уйдет федеральный канцлер Ангела Меркель, с которой у руководства РФ получалось договариваться по стратегическим вопросам (собственно, свидетельством тому и является успешная реализация Nord Stream-2). Что касается преемника Меркель на посту канцлера, то, как он поведет себя, пока вопрос открытый», — отмечает журналист.

«Вместе с тем очень красноречивый сигнал, что новый глава Христианско-демократического союза Армин Лашет, сменивший Меркель на посту лидера правящей партии ФРГ, завязал дружественную переписку с Виктором Медведчуком, прямым текстом написав, что готов сотрудничать. Хотя общеизвестно, что Медведчук — один из близких друзей Владимира Путина», — уточняет эксперт.

Читайте также: В Японии изучают связь между тромбозом и вакциной AstraZeneca

Фомин резюмирует, что в данный момент участники поднимают ставки в игре вокруг судьбы газопровода «Северный поток-2».

«Итак, стратегически сюжет строится вокруг судьбы „Северного потока-2“. А тактически на данный момент стороны поднимают ставки в этой игре. Politico на правах инсайда сообщает, что США готовятся принять сразу два пакета санкций против Nord Stream-2. При этом уже известно, что Белый дом посылает ракетные эсминцы Donald Cook и Roosevelt Военно-морских сил США в Черное море. 10 апреля эсминцы США вошли в Средиземное море, ожидается, что в Черном море они появятся 14-15 апреля. Президент Турции Рейджеп Тайип Эрдоган проводит встречу с Зеленским. Высшие чиновники РФ делают жесткие заявления, предостерегая Киев от военной эскалации на Донбассе», — заключает политический обозреватель Александр Фомин.

США, Виктор Медведчук, Северный поток-2
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Понедельник, 12 апреля 2021
Воскресенье, 11 апреля 2021
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Роман Губриенко
Роман Губриенко
журналист

Пятый выпуск «Паломницы»: можно ли научиться милосердию?

В русском языке слово «милостыня» и «подаяние», являются синонимами, и зачастую употребляются вместе «подаяние милостыни». На английский язык два эти слова переводятся одинаково - «alms-giving». Но в новом фильме Оксана Марченко использует именно слово «милостыня», а не «подаяние». И этот, на первый взгляд второстепенный семантический аспект играет колоссальную роль.
Эдуард Долгачев
Эдуард Долгачев
журналист

«Пора валить!» Как невинная фраза из переписки стала сигналом для избирателей

Что должен подумать простой украинец, если депутат от партии власти, которая отвечает за все происходящее в Украине, прямо пишет «нужно ВАЛИТЬ из ЭТОЙ страны»? Простой украинец сделает вывод, что даже депутат от «Слуги народа» - т.е. представитель политической элиты – оценивает результаты политики Зеленского и «зеленых» как «ужас-ужас-ужас». Ну а в самом деле как можно оценивать результаты деятельности ЭТОЙ власти?
Дмитрий Скворцов
Дмитрий Скворцов
публицист

Мастер-класс любви

После просмотра становится четче понятна важная истина: мы все одинаково любимы Создателем нашим. И каждый на своём месте способен творить как добро, так и зло. По мере сил и возможностей. Своим фильмом Оксана Марченко призывает творить добро. Но считает, что это не возможно, если прежде не полюбим друг друга. И демонстрирует мастер-класс любви. Не мимимишной. А действенной.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016