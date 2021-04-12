Глава МИД РФ «предостерег» Турцию и другие страны от поддержки Украины

Россия «настоятельно рекомендует» ответственным странам, включая Турцию, проанализировать «воинствующие заявления» Киева и предостерегает их от «подпитывания милитаристских настроений властей Украины». Об этом заявил в понедельник на пресс-конференции министр иностранных дел России Сергей Лавров, комментируя информацию о продаже Анкарой Киеву ударных беспилотников.

«Я сразу скажу, что мы всем ответственным странам, с которыми общаемся, — Турция одна из них — настоятельно рекомендуем проанализировать ситуацию, вечные воинствующие заявления киевского режима и предостерегаем их от того, чтобы они подпитывали эти милитаристские настроения», — сказал российский министр.

По его мнению, «киевский режим» может сорваться на безрассудные действия и это «может плохо кончиться».

«Мне кажется, уроки должны были быть извлечены в 2014 году. К сожалению, это пока не так. Пока мы не наблюдаем подтверждения этой истины, усвоенной, мы надеялись, всеми теми, кто поощрял антироссийские русофобские настроения украинского руководства, и кто поощрял отсутствие какого-либо желания и прошлого правительства, и нынешнего правительства в Киеве выполнять международно-правовые договоренности, закрепленные резолюцией Совета Безопасности, которая одобрила минские соглашения. Это может плохо кончиться, потому что в погоне за восстановлением своего рейтинга нынешний киевский режим вполне может сорваться на безрассудные действия», — сказал Лавров.

Ситуация на Донбассе осложнилась в конце февраля, в регионе практически каждый день фиксировались перестрелки, в том числе с использованием минометов и гранатометов.