Главы МИД стран ЕС обсудят ситуацию на Донбассе

Евросоюз серьезно обеспокоен обострением ситуации на Донбассе, вопрос будет обсуждаться на неформальном заседании министров иностранных дел стран ЕС 19 апреля. Об этом сообщил в понедельник представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано.

«Украина будет в повестке дня видеоконференции глав МИД. Мы очень внимательно и с серьезной озабоченностью следим за развитием ситуации», — сказал он.

«Мы надеемся, что не будет эскалации конфликта. Это было бы неприемлемо. Все дипломатические усилия направлены на то, чтобы избежать этого», — добавил Петер Стано.

В этом контексте Стано отметил, что в ЕС приветствуют «усилия и важные шаги, которые делает Украина и президент Зеленский». «Мы призываем российские власти удержаться от любых шагов, которые могут привести к дальнейшему ухудшению ситуации и приложить усилия, чтобы выполнить Минские договоренности», — заявил он.

Ситуация на Донбассе осложнилась в конце февраля, в регионе практически каждый день фиксировались перестрелки, в том числе с использованием минометов и гранатометов.