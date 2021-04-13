Сегодня начнется вакцинация украинцев вакциной Sinovac

Иммунизация украинцев вакциной от COVID-19 производства китайской компании Sinovac (CoronoVac) начнется во вторник, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в ходе пресс-брифинга в Киеве.
«Минздрав закончил все процессы проверки и лабконтроля вакцины и сегодня начинаем процесс вакцинации этой вакциной», — сказал он.
Степанов отметил, что в Украину уже поставили 215 тыс. доз вакцины, остальные 1,7 млн доз будут поставлены в апреле-мае.
По его словам, вакцину будут использовать для прививок маломобильным группам населения, соцработникам, педагогам, которые будут принимать участие в проведении ВНО, олимпийцам, паралимпийцам, которые готовятся к олимпиаде в Токио, работникам Нацполиции, ВСУ, работникам критической инфраструктуры.
Степанов добавил, что на протяжении недели ожидаются поставки 117 тыс. доз вакцины Pfizer в рамках инициативы COVAX. Этой вакциной планируется прививать граждан, прибывающих в интернатах, домах для лиц пожилого возраста, а также сотрудников этих учреждений.
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