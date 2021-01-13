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Украине вернут деньги, если эффективность вакцины Sinovac будет менее 70%

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Украине вернут деньги, если эффективность вакцины Sinovac будет менее 70%

Министерство здравоохранения Украины при заключении договора о поставках китайской вакцины против коронавируса компании Sinovac заложило требование к ее эффективности на уровне не менее 70%. Если ее эффективность будет меньшей, компания-производитель компенсирует Украине все потраченные средства на закупку данной вакцины.

Об этом заявил на брифинге министр здравоохранения Максим Степанов.

Министр отметил, что для утверждения вакцины большинством медицинских регуляторов мира, в том числе и Всемирной организацией здравоохранения, должна составлять выше 50%. При этом Украина подняла этот порог.

«Эффективность продукции на момент поставки должна быть подтверждена на уровне не менее 70%. Соответствующий анализ должен быть подтвержден от компании-производителя. Если компания не будет соответствовать этим стандартам, то она возмещает средства в полном объеме. Финансово мы полностью защищены и у нас есть банковская гарантия на эти вещи», — заявил Степанов.

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Напомним, вчера в Бразилии заявили, что эффективность вакцины от коронавируса Sinovac составила около 50,4%. Изначально в Бразилии сообщали, что препарат эффективен на 78%.

Ранее эффективность данной вакцины оценили в Индонезии — она составила 65%. При этом в Турции эффективность вакцины оценили выше.

Максим Степанов, Sinovac
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