Зеленский внес в Раду законопроект о ликвидации Окружного админсуда Киева

Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду как неотложный законопроект «О ликвидации Окружного административного суда города Киева», сообщили в Офисе президента.

В ОП утверждают, что в соответствии со второй частью статьи 125 Конституции Украины суд формируется, реорганизуется и ликвидируется законом, проект которого внесен в Верховную Раду президентом (после консультации с Высшим советом правосудия).

«В демократическом обществе уважение и доверие к суду должны быть безоговорочными. Но там, где умирает доверие, заканчивается и демократия. У ОАСК было достаточно времени, чтобы подумать, посмотреть на себя в зеркало и найти там простые вещи, которые в нем ищут общество и государство — справедливость, беспристрастность и честность. Вместо этого мы видим очередные скандалы с „пленками“, коррупцию связанных лиц с забытыми деньгами сейфы и многочисленные сомнительные решения. Доверие к Окружному административному суду Киева утрачено», — говорится в сообщении.

На Банковой добавили, что старая, неэффективная судебная система не в состоянии обеспечить требование украинцев о справедливости.