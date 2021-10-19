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Решение суда о незаконности вмешательства иностранцев в дела Украины станет поводом давления на Зеленского, - эксперт

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Решение суда о незаконности вмешательства иностранцев в дела Украины станет поводом давления на Зеленского, - эксперт

На прошлой неделе Окружной административный суд Киева признал незаконным участие иностранцев в формировании органов власти в Украине. Данное решение соответствует закону, но, тем не менее, станет причиной ухудшения отношений между Западом и украинской властью.

Об этом заявил политический консультант, директор «Украинского Института политики» Руслан Бортник.

«Это решение не просто соответствует закону. Оно создает дополнительную аргументационную базу для рассмотрения этого вопроса в Конституционном суде, ведь мы помним, что Верховный суд по этому поводу обратился в Конституционный суд... Мне кажется, даже человек со школьным образованием понимает, что в Конституцией Украины не предусмотрено какое-либо влияние иностранцев на формирование органов власти. Участие неграждан в этом процессе очевидно противоречит Конституции Укрины и законам», — отметил эксперт.

Он не исключает, что решение суда было принято с согласия части окружения президента. И предрекает, что данное решение станет поводом для ухудшения отношений между Западом и украинской властью.

«Вполне вероятно, что суд не рискнул бы вступать в такую откровенную конфоронтацию сразу и с Западом, и с Офисом Президента.... Запад будет отменять это решение. Будет считать это формой саботажа. Это будет влиять на отношения между Западом и Владимиром Зеленским. Мы уже увидели за последние 12 дней 4 волны компромата в отношении президента — Pandora Papers, Мецгер... Скорее всего и дальше будет давление в части публикаций и давление через шантаж кредитами МВФ, через активность прозападных общественных активистов», — спрогнозировал политолог.

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Напомним, что ранее Окружной административный суд Киева (ОАСК) признал незаконным участие иностранцев в формировании органов власти. Речь идет об участии международных экспертов в аттестации прокуроров.

Суд постановил, что ни профильный закон, ни другой акт не уполномочивает Офис генпрокурора вступать в «международные отношения» по вопросам аттестации прокуроров. Кроме того, по мнению суда, обращение в посольство США для привлечения специалистов к реорганизации украинской прокуратуры и их назначение в кадровую комиссию является противоправным. «Иностранные агенты» являются проводниками интересов иностранных государств и международных организаций, кадровая комиссия формировалась под влиянием иностранного государства, что ударило по суверенитету Украины, посчитал суд.

«Участие любых иностранных лиц или органов, организаций в формировании органов власти Украины, очевидно, противоречит Декларации о государственном суверенитете Украины и, соответственно, Конституции Украины», — уверены в суде.

США, Владимир Зеленский, ОАСК
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