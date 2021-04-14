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Решение о ликвидации ОАСК является вынужденной уступкой Западу перед лицом угрозы с Востока, - политолог

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Решение о ликвидации ОАСК является вынужденной уступкой Западу перед лицом угрозы с Востока, - политолог

Решение президента Украины Владимира Зеленского внести в Верховную Раду законопроект «О ликвидации Окружного административного суда города Киева» является вынужденной уступкой Западу перед лицом обострения ситуации на Востоке страны. Однако ее нельзя назвать победой главы НАБУ Артема Сытника, полагает политолог Кость Бондаренко.

«Это частичная победа Сытника и грантовых структур, президент пошел на небольшие уступки, понимая, что ему сейчас нужна некая видимость уступок по отношению к Западу, в условиях, когда накаляются страсти с Российской Федерацией... Это уступка Западу перед лицом угрозы с Востока», — заявил он.

В то же время он не считает, что в итоге вместо ОАСК будет сформирован суд, полностью лояльный Западу.

«Для этого необходимо полностью менять структуру судебной власти в Украине, судебную систему, поэтому об этом пока рано говорить. Будем надеяться, что все-таки президент не пойдет полностью на поводу у западных структур... Если же появится еще один суд, полностью лояльный Западу, то от этого выиграет только Запад, поскольку усилится его контроль над Украиной», — полагает политолог.

Он считает, что решение президента было вынужденным. Особенно учитывая то, что ОАСК — это суд, который всегда был лояльным Зеленскому. Еще до победы Зеленского на выборах там принимали решения, которые были на руку Зеленскому.

«Решение принималось в условиях экстремальных. С этим решением долго тянули, но, оказавшись между двух зол, президенту пришлось сделать выбор», — полагает Бондаренко.

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Как сообщалось, 13 апреля Зеленский внёс в Верховную Разу как неотложный проект закона «О ликвидации Окружного административного суда города Киева» в связи с его неэффективностью и отсутствием доверия со стороны украинцев.

После этого глава Окружного административного суда Киева Павел Вовк написал в Фейсбук, что «спокойно» относится к данному решению. При этом он считает, что за этим решением стоят иностранцы и проплаченные ими активисты, которые всё больше управляют украинским государством.

В пресс-службе ОАСК, в свою очередь, заявили, что многочисленные публикации в СМИ о низком рейтинге доверия населения к судам не соответствуют действительности, и что суды находятся под давлением негативной информационной кампании в СМИ.

Владимир Зеленский, ОАСК
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