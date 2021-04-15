Войти
Байден поговорил с Путиным про Украину и предложил личную встречу
дружба народов
Байден поговорил с Путиным про Украину и предложил личную встречу
Зеленский считает, что Россия на Донбассе «тестирует» Запад
позиция
Зеленский считает, что Россия на Донбассе «тестирует» Запад

Читай
бесплатно!
Разделы

Бизнес

металлургия
RSS

Минэкономики сообщило о подписании с «ArcelorMittal Кривой Рог» меморандума о $1 млрд инвестиций

360
Минэкономики сообщило о подписании с «ArcelorMittal Кривой Рог» меморандума о $1 млрд инвестиций

Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины и Криворожский горно-металлургический комбинат ПАО «ArcelorMittal Кривой Рог» (АМКР, Днепропетровская обл.) подписали меморандум для реализации новых инвестиционных проектов: компания планирует инвестировать около $1 млрд в новые проекты по экологической модернизации и развитию производства.

Согласно пресс-релизу Минэкономики, меморандум в среду подписали министр Игорь Петрашко и генеральный директор АМКР Мауро Лонгобарди.

При этом уточняется, что новая инвестпрограмма АМКР «Стальной миллиард» сосредоточится на снижении воздействия производства на окружающую среду, устойчивом развитии предприятия и внедрении принципов циркулярной экономики: экономного и повторного использования ресурсов и переработки отходов производства.

«ArcelorMittal — крупный инвестор в нашу экономику, экспортер и работодатель. Сегодня мы достигли договоренности о том, что компания существенно увеличит объем инвестиций в Украину, а также внедрит современные и экологичные технологии производства в металлургии, является одной из стратегических отраслей экономики. Мы ожидаем постепенного восстановления инвестактивности в стране после кризисного 2020 года, и сотрудничество с крупнейшим мировым производителем стали послужит мощным сигналом инвесторам о том, что время инвестировать в Украину пришло», — прокомментировал событие министр, которого цитирует пресс-служба.

В свою очередь гендиректор АМКР отметил, что компания за 15 лет работы в Украине вложила более $5 млрд в развитие производства, и сейчас предлагает новую программу «Стальной миллиард», согласно которой около $1 млрд будет инвестировано в экомодернизацию.

«Мы продолжаем внедрять крупные инвестпроекты и постепенно идем к трансформации АМКР в современное европейское производство. «Стальной миллиард» — это наша новая программа для Украины, которая профинансирует внедрение технологий «зеленой металлургии» и проекты по уменьшению углеродного воздействия. Это в полной мере соответствует стратегии группы ArcelorMittal по достижению углеродной нейтральности. Отмечу, что сталь уже имеет более низкий углеродный след, чем другие материалы: ни один другой материал не имеет таких возможностей для восстановления и повторного использования. Инициативы, которые мы подтверждаем меморандумом сегодня, являются прогрессивным шагом в украинской промышленности. Рассчитываем на содействие и всестороннюю поддержку государства на этом пути, — сказал Лонгобарди.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль 14 апреля провел встречу с Лакшми Митталом.

Глава украинского правительства приветствовал подписание меморандума между Минэкономики и АМКР по поддержке инвестпроектов на период 2022-2032 годов. Шмыгаль подчеркнул, что подписание меморандума стало возможным благодаря закону, инициированному президентом Украины Владимиром Зеленским о «Государственной поддержке инвестиционных проектов со значительными инвестициями».

Глава правительства добавил, что согласно меморандуму, значительная часть инвестиций будет касаться проектов, которые уменьшают негативное влияние на окружающую среду. При этом премьер-министр поблагодарил руководство компании за социально важные инициативы, развитие медицины и поддержку громад, где расположено производство.

Меморандум предусматривает следующие направления развития и инвестиций: «Зеленая металлургия», которая способствует меньшему загрязнению и уменьшению углеродного воздействия; устойчивое развитие добычи железной руды — продолжение на 30 лет перспектив добывающей деятельности; создание новых производств, в частности прокатного и пруткового станов; модернизация существующих объектов; циркулярная экономика и управление отходами (утилизация биомассы, упорядочения выбросов СО2, переработка шлаков и шламов).

Читайте также: В Европе первая страна полностью отказалась от вакцины AstraZeneca

Ранее в этот день президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с исполнительным директором ArcelorMittal Лакшми Митталом, в ходе которой стороны обсудили развитие «зеленой» металлургии и увеличение инвестиций в Украину, с учетом экологических характеристик в соответствии с мировыми стандартами.

«ArcelorMittal Кривой Рог» — крупнейший производитель стального проката в Украине. Специализируется на выпуске длинномерного проката, в частности, арматуры и катанки.

ArcelorMittal владеет в Украине крупнейшим горно-металлургическим комбинатом «ArcelorMittal Кривой Рог» и рядом малых компаний, в частности, ПАО «ArcelorMittal Берислав».

ArcelorMittal Кривой Рог, инвестиции, экология
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Четверг, 15 апреля 2021
Среда, 14 апреля 2021
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Дмитрий Джангиров
Дмитрий Джангиров
публицист

Если завтра война, кто же наши друзья?

Сегодня не только в информационном, но и экспертном поле Украины среди прочих весьма активно продвигаются два тезиса: Первый - Вашингтон поддержит Украину в случае военного столкновения с Россией. Второй - Вашингтон дал добро на военную операцию на Донбассе. Они опасны уже по отдельности: первый - заведомо ложный, а второй является ошибочной экстраполяцией готовности Вашингтона извлекать из обострения украино-российского противостояния собственные политические дивиденды (например, блокирование «Северного Потока-2»). А вот вместе взятые они представляют собой смертельно опасную гремучую смесь.
Роман Губриенко
Роман Губриенко
журналист

Пятый выпуск «Паломницы»: можно ли научиться милосердию?

В русском языке слово «милостыня» и «подаяние», являются синонимами, и зачастую употребляются вместе «подаяние милостыни». На английский язык два эти слова переводятся одинаково - «alms-giving». Но в новом фильме Оксана Марченко использует именно слово «милостыня», а не «подаяние». И этот, на первый взгляд второстепенный семантический аспект играет колоссальную роль.
Эдуард Долгачев
Эдуард Долгачев
журналист

«Пора валить!» Как невинная фраза из переписки стала сигналом для избирателей

Что должен подумать простой украинец, если депутат от партии власти, которая отвечает за все происходящее в Украине, прямо пишет «нужно ВАЛИТЬ из ЭТОЙ страны»? Простой украинец сделает вывод, что даже депутат от «Слуги народа» - т.е. представитель политической элиты – оценивает результаты политики Зеленского и «зеленых» как «ужас-ужас-ужас». Ну а в самом деле как можно оценивать результаты деятельности ЭТОЙ власти?
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016