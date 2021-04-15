Минэкономики сообщило о подписании с «ArcelorMittal Кривой Рог» меморандума о $1 млрд инвестиций

Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины и Криворожский горно-металлургический комбинат ПАО «ArcelorMittal Кривой Рог» (АМКР, Днепропетровская обл.) подписали меморандум для реализации новых инвестиционных проектов: компания планирует инвестировать около $1 млрд в новые проекты по экологической модернизации и развитию производства.

Согласно пресс-релизу Минэкономики, меморандум в среду подписали министр Игорь Петрашко и генеральный директор АМКР Мауро Лонгобарди.

При этом уточняется, что новая инвестпрограмма АМКР «Стальной миллиард» сосредоточится на снижении воздействия производства на окружающую среду, устойчивом развитии предприятия и внедрении принципов циркулярной экономики: экономного и повторного использования ресурсов и переработки отходов производства.

«ArcelorMittal — крупный инвестор в нашу экономику, экспортер и работодатель. Сегодня мы достигли договоренности о том, что компания существенно увеличит объем инвестиций в Украину, а также внедрит современные и экологичные технологии производства в металлургии, является одной из стратегических отраслей экономики. Мы ожидаем постепенного восстановления инвестактивности в стране после кризисного 2020 года, и сотрудничество с крупнейшим мировым производителем стали послужит мощным сигналом инвесторам о том, что время инвестировать в Украину пришло», — прокомментировал событие министр, которого цитирует пресс-служба.

В свою очередь гендиректор АМКР отметил, что компания за 15 лет работы в Украине вложила более $5 млрд в развитие производства, и сейчас предлагает новую программу «Стальной миллиард», согласно которой около $1 млрд будет инвестировано в экомодернизацию.

«Мы продолжаем внедрять крупные инвестпроекты и постепенно идем к трансформации АМКР в современное европейское производство. «Стальной миллиард» — это наша новая программа для Украины, которая профинансирует внедрение технологий «зеленой металлургии» и проекты по уменьшению углеродного воздействия. Это в полной мере соответствует стратегии группы ArcelorMittal по достижению углеродной нейтральности. Отмечу, что сталь уже имеет более низкий углеродный след, чем другие материалы: ни один другой материал не имеет таких возможностей для восстановления и повторного использования. Инициативы, которые мы подтверждаем меморандумом сегодня, являются прогрессивным шагом в украинской промышленности. Рассчитываем на содействие и всестороннюю поддержку государства на этом пути, — сказал Лонгобарди.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль 14 апреля провел встречу с Лакшми Митталом.

Глава украинского правительства приветствовал подписание меморандума между Минэкономики и АМКР по поддержке инвестпроектов на период 2022-2032 годов. Шмыгаль подчеркнул, что подписание меморандума стало возможным благодаря закону, инициированному президентом Украины Владимиром Зеленским о «Государственной поддержке инвестиционных проектов со значительными инвестициями».

Глава правительства добавил, что согласно меморандуму, значительная часть инвестиций будет касаться проектов, которые уменьшают негативное влияние на окружающую среду. При этом премьер-министр поблагодарил руководство компании за социально важные инициативы, развитие медицины и поддержку громад, где расположено производство.

Меморандум предусматривает следующие направления развития и инвестиций: «Зеленая металлургия», которая способствует меньшему загрязнению и уменьшению углеродного воздействия; устойчивое развитие добычи железной руды — продолжение на 30 лет перспектив добывающей деятельности; создание новых производств, в частности прокатного и пруткового станов; модернизация существующих объектов; циркулярная экономика и управление отходами (утилизация биомассы, упорядочения выбросов СО2, переработка шлаков и шламов).

Ранее в этот день президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с исполнительным директором ArcelorMittal Лакшми Митталом, в ходе которой стороны обсудили развитие «зеленой» металлургии и увеличение инвестиций в Украину, с учетом экологических характеристик в соответствии с мировыми стандартами.

«ArcelorMittal Кривой Рог» — крупнейший производитель стального проката в Украине. Специализируется на выпуске длинномерного проката, в частности, арматуры и катанки.

ArcelorMittal владеет в Украине крупнейшим горно-металлургическим комбинатом «ArcelorMittal Кривой Рог» и рядом малых компаний, в частности, ПАО «ArcelorMittal Берислав».