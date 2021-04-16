В Кремле заметили снижение напряженности на Донбассе

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил о снижении числа нарушений режима прекращения огня на Донбассе. Однако, по его словам, это еще не повод для успокоения и ослабления внимания к мониторингу ситуации.

Об этом заявил журналистам в пятницу.

«Идет меньше сообщений о нарушениях режима прекращения огня, их действительно меньше, — заявил он. — Но пока, наверное, нет повода для того, чтобы полностью успокоиться и перестать самым тщательным образом отслеживать ситуацию на линии соприкосновения».

Москва рассчитывает, что канцлер ФРГ Ангела Меркель и президент Франции Эмманюэль Макрон донесут до украинского лидера Владимира Зеленского тезис «о необходимости прекратить провокации на линии соприкосновения», добавил пресс-секретарь российского президента.

«Для нас было бы очень важно, чтобы и господин Макрон, и госпожа Меркель во время конференц-колла с господином Зеленским использовали свое влияние и донесли до главы украинского государства тезис о необходимости решительного прекращения каких-либо провокационных действий на линии соприкосновения и акцентировали необходимость безусловного соблюдения режима прекращения огня», — заявил он.

Песков не стал говорить о запросе президента Украины Владимира Зеленского на телефонный разговор с российским лидером Владимиром Путиным. «Я оставляю без комментариев это», — сказал представитель Кремля на просьбу подтвердить или опровергнуть информацию, поступал ли запрос на разговор Зеленского с Путиным.

При этом Песков заверил, что «в постоянном контакте находятся политсоветники и помощники глав государств, поэтому оперативные вопросы они имеют возможность обсуждать регулярно».

Ранее Зеленский в интервью французской газете Le Figaro сказал, что Путин отказался от предложения провести телефонный разговор. 13 апреля Песков говорил, что Кремль за последние дни не получал запросов от офиса украинского лидера на телефонный разговор президентов.

Ситуация в Донбассе осложнилась в конце февраля, в регионе практически каждый день фиксировались перестрелки, в том числе с использованием минометов и гранатометов. Стороны, в июле прошлого года достигшие договоренности о дополнительных мерах по обеспечению режима прекращения огня, возложили ответственность за обострение друг на друга.