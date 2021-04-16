США заявили о готовности увеличить число своих военных в Украине

Соединенные Штаты готовы увеличить количество своих военных на территории Украины. Сейчас тщательно оценивается ситуация в стране на фоне стягивания российских войск к границам с Украиной.
Об этом заявила временная поверенная в делах США Кристина Квин во время брифинга, сообщает РБК-Украина.
По ее словам, в Украине находятся американские военные на постоянной основе, и их количество может быть увеличено.
«Мы постоянно оцениваем ситуацию в Украине. На постоянной основе, мы имеем присутствие 160 американских военнослужащих. И если потребности изменятся и нужно будет увеличить, мы этот вопрос будем рассматривать», — сказала дипломат.
Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Украина получит военную помощь от ряда международных партнеров, если на ее территории возобновятся боевые действия.
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