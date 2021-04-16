Меркель привилась вакциной AstraZeneca

Канцлер ФРГ Ангела Меркель получила первый компонент вакцины от коронавируса фирмы AstraZeneca. Об этом сообщил в пятницу Twitter официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт.

«Сегодня я получила первую прививку препарата AstraZeneca. Спасибо всем, кто работает ради прививочной кампании и кто участвует в ней. Вакцинация — ключ к преодолению пандемии», — приводятся слова канцлера.

Меркель всегда говорила о том, что вакцинируется от коронавируса, как только придет ее очередь согласно установленному в ФРГ порядку. Сейчас она, учитывая возраст (66 лет), уже может сделать прививку от коронавируса. Единственным членом нынешнего правительства, кто сделал ее, пока был министр экономики и энергетики Петер Альтмайер.