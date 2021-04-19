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Аналитики подсчитали стоимость пасхальной корзины в 2021 году

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Аналитики подсчитали стоимость пасхальной корзины в 2021 году

Стоимость пасхальной корзины в 2021 году, с учетом средних цен в Украине по состоянию на март, будет составлять около 780 грн, что на 160 грн (25,8%) дороже, чем в прошлом году, когда минимальный набор пасхальных продуктов стоил 620 грн, сообщил директор Национального научного центра «Институт аграрной экономики», академик НААН Юрий Лупенко.

Как сообщает пресс-служба ННЦ «Институт аграрной экономики» в понедельник, стоимость основной составляющей пасхального корзины — паски домашней выпечки — составит около 120 грн за 1 кг. В магазинах и супермаркетах готовая паска обойдется дороже, ведь «ее цена зависит от составляющих и отделки выпечки».

«Рост стоимости паски обусловлен несколькими факторами. С одной стороны, это подорожание яиц, сахара, муки и сливочного масла, с другой — рост цен на зерновые культуры и животноводческую продукцию из-за уменьшения мирового урожая зерновых, увеличение стоимости энергоресурсов, а также всплеск цен на продукты питания из-за введения карантина в связи с эпидемией коронавируса COVID-19», — отметил Лупенко.

По расчетам ученых, помимо паски, в пасхальную корзинку входят также яйца, домашняя колбаса, буженина, сало, сливочное масло, мягкий и твердый сыр, хрен и соль, которые также подорожали в сравнении с прошлым годом.

«Неожиданно дорогой составляющей праздничной корзины 2021 года стали яйца — 38 грн за десяток, что на 90% больше, чем в марте прошлого года», — говорится в сообщении.

В нем отмечается, что традиционно дорогими будут мясные продукты: домашняя колбаса (0,5 кг) — 130 грн (230-305 грн за 1 кг) и буженина (0,5 кг) — 135 грн из расчета 230-280 грн за 1 кг. По сравнению с 2020 годом стоимость буженины увеличилась в среднем по Украине почти на 22,7%, а домашней колбасы — на 10,2%. Сало (0,5 кг) обойдется в 50 грн из расчета 90-132 грн за 1 кг.

«Среди молочных продуктов больше всего придется заплатить за сыр (0,5 кг) — 120 грн (200-268 грн за 1 кг) и сливочное масло (0,5 кг) — 114 грн (180-230 грн за 1 кг). Мягкий сыр (0,5 кг) обойдется примерно в 58 грн (100-120 грн за 1 кг). Цена хрена (250 г) — 14 грн, то есть осталась на уровне прошлого года — 10-15 грн и зависит от производителя и вкусовых составляющих», — сообщают в ННЦ.

Там добавляют, что при наполнении пасхальной корзины другими, неосновными составляющими: помидоры, огурцы, яблоки, красное вино — его стоимость возрастет до 963 грн. Это на 162 грн или на 20,2% больше стоимости корзине такого же состава в 2020 году.

«Такой рост обусловлен ценовой ситуацией на рынках сезонных плодов, в частности яблок, а также увеличением цены на плодовые вина. По сравнению с 2020 годом цена яблок выросла на 42,9% и составляет 10 грн за 0,5 кг (15-28 за кг). Средняя цена по Украине на овощи осталась на уровне прошлого года: томаты тепличные (0,5 кг) — 25 грн (45-60 грн за 1 кг), на огурцы (0,5 кг) — 28 грн (50-70 грн)», — говорится в сообщении.

В нем уточняется, что за бутылку церковного вина «Кагор», в среднем придется заплатить 120 грн (80-135 грн за бутылку).

«Определенная часть украинцев понесла ощутимые финансовые потери в условиях карантинных мероприятий и вынуждены экономить, в том числе на подготовке к Пасхе. Прежде всего, это возможно за счет наиболее дорогой части пасхальной корзины — домашней колбасы, буженины, сыра. Также существенно можно сэкономить на уменьшении количества продукта в корзине. В то же время, общая стоимость Пасхальной корзины составляет 6-7% среднемесячной заработной платы рядового украинца и 20-22% средней пенсии, то есть доступной для подавляющего большинства наших сограждан», — сообщают ученые.

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Расчет стоимости пасхальной корзины в 2021 году сделан Национальным научным центром «Институт аграрной экономики» на основе данных Государственной службы статистики Украины, мониторинга розничных цен на городских рынках и в супермаркетах в среднем по регионам на 1 апреля 2021 года.

Пасха
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