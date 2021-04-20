Трамп рассказал о взаимной симпатии с Путиным

Бывший президент США Дональд Трамп считает, что у него с Владимиром Путиным была взаимная симпатия.

«Я отлично ладил с президентом Путиным, он нравился мне, а я нравился ему.», — заявил Трамп в интервью телеканалу Fox News.

Он пояснил, что это «хорошо, а не плохо».

Отношения Москвы и Вашингтона обострились в конце 2016 года после избрания Трампа на пост президента. Тогда оппоненты республиканца озвучили обвинения в возможном вмешательстве Москвы в избирательные процессы в США.

Спецпрокурор Роберт Мюллер два года расследовал предположения о российском вмешательстве и обвинения в сговоре Дональда Трампа с Россией. Мюллер подтвердил обвинения во вмешательстве, но не нашел свидетельств сговора.