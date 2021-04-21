В Киеве обстреляли работников, ремонтировавших дорогу

В среду, 21 апреля, неизвестный мужчина на белом автомобиле марки Renault обстрелял работников КП ДЭУ Печерского района, которые выполняли текущий ремонт Зализнычного шоссе и Военного проезда.

Как сообщает пресс-служба «Киевавтодора», стрелок приехал в тот момент, когда коммунальщики проводили ремонт дорожного покрытия, и начал словесный конфликт.

«В конце концов, открыл огонь. Первый выстрел был в воздух. Следующий — по людям. Ранения получил механизатор фрезы. С места инцидента нападающий убежал», — сообщают в «Киевавтодоре».

На место вызвали полицию и медиков. Раненого работника госпитализировали.