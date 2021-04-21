«Зеленая» электроэнергия обойдется Украине в 2021 году в 53 млрд гривен

Общая стоимость электроэнергии, которая будет произведена установками на возобновляемых источниках электроэнергии (ВИЭ) в Украине в 2021 году, может составить 53 млрд грн, что превысит аналогичный прошлогодний показатель на 32,5% (40 млрд грн).
Об этом сообщается в презентации Нацкомиссии, осуществляющей госрегулирование в сфере энергетики и коммунуслуг (НКРЭКУ), представленной на конференции «Переход от „зеленого тарифа“ к рыночным условиям» в среду.
Расчеты НКРЭКУ основаны на показателях энергетического баланса на 2021 год Министерства энергетики, согласно которым производство э/э альтернативными источниками в этом году составит 13 350 млрд кВт-ч, что на 19,6% больше, чем в 2020 году (11 154 млрд кВт-ч).
Прогнозный объем годового производства «зеленой» э/э в 2021 году учитывает мощность новых ВИЭ, которые планируется подключить к энергосистеме до конца года.
Средневзвешенный «зеленый» тариф в Украине в 2021 году составит 382,12 грн/МВт-ч и будет на 4,5% ниже, чем в 2020 году (399,89 грн/МВт-ч), и, соответственно, на 13,6% и 24,7% ниже, чем в 2019-м (442,09 грн/МВт-ч) и в 2018-м (506,97 грн/МВт-ч).
Согласно планам НКРЭКУ и Минэнерго, в 2021 году электроэнергия ВИЭ общей стоимостью 53,032 млрд грн должна быть оплачена посредством привлечения 21,639 млрд грн из тарифа на передачу э/э НЭК «Укрэнерго», еще 17,355 млрд грн должны быть получены за счет продажи «зеленой» э/э на рынке «на сутки вперед» госпредприятием «Гарантированный покупатель», и еще 11,550 млрд грн энергетики ожидают получить в качестве 20%-ной компенсации стоимости «зеленой» э/э из госбюджета.
Стоимость принудительных диспетчерских ограничений ВИЭ в 2021 году в общем товарном отпуске «зеленой» генерации прогнозируется на уровне 2,468 млрд грн.
По данным НКРЭКУ, в 2020 году общая доля ВИЭ-генерации в общей структуре произведенной в Украине э/э составила 7,3% (без крупных ГЭС), при этом доля СЭС − 4,3%, ВЭС — 2,3%.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016