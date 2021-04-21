Черновицкая область переходит из «красной» сразу в «желтую» зону

Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций (ТЭБ и ЧС) на внеочередном заседании в среду вывела Черновицкую область из «красной» зоны эпидемиологической опасности, сообщил министр Кабинета министров Украины Олег Немчинов.

«Государственная комиссия решила отменить с 00 часов 00 минут 22 апреля 2021 года „красный“ уровень эпидемической опасности распространения COVID-19 на территории Черновицкой области и применить на территории Черновицкой области ограничительные противоэпидемические мероприятия, предусмотренные для „желтого“ уровня эпидемической опасности», — написал Немчинов в Телеграмм-канале.