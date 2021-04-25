Британская разведка считает Россию «ослабевающей» страной

Глава британской разведки MI6 Ричард Мур в интервью Sunday Times заявил, что Россия является «объективно ослабевающей» страной.

«Россия — объективно ослабевающая страна в экономическом и демографическом плане. Это очень сложный период», — подчеркнул он.

Комментируя концентрацию российских войск на границе с Украиной, Мур заявил, что Британия и США предупредили президента Владимира Путина о последствиях вторжения в Украину. Глава разведки выразил уверенность в том, что русские не сомневаются в позициях обеих стран по этому вопросу, так как «каналы общения открыты».

Высказываясь об обвинениях Чехии в отношении российских спецслужб, которых там считают причастными к взрывам боеприпасов в Врбетице в 2014 году, Мур заявил о параллелях с Украиной. «Когда вы видите такую модель безрассудного поведения, то, конечно, затем смотрите на то, что происходит вокруг Украины и конечно нас это беспокоит. Вот почему мы так тесно координируем свои действия с нашими союзниками — чтобы убедиться, что мы посылаем Путину «четкие сигналы», — подчеркнул Мур.

Ранее в пятницу глава британской спецслужбы радиоэлектронной разведки — Центра правительственной связи (GCHQ) Джереми Флеминг заявил, что Россия представляет собой самую острую угрозу для Британии с точки зрения кибербезопасности. «Враждебный характер поведения России по всему миру — агрессия в киберпространстве, вмешательство в выборы, агрессивные операции их разведслужб — демонстрирует, что она остается самой острой угрозой национальной и коллективной безопасности Соединенного Королевства», — считает Флеминг.

Также в марте Минобороны Великобритании в новой стратегии модернизации Вооруженных сил страны назвало Россию самой большой военной угрозой. В военном ведомстве посчитали, что модернизация российской армии, возможность интеграции всех возможностей государства, а также «страсть к риску» делают Россию «искусным и непредсказуемым» игроком.