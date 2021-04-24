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Более половины жителей Великобритании уже получили первую дозу вакцины от коронавируса

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Более половины жителей Великобритании уже получили первую дозу вакцины от коронавируса

Первая доза вакцины от коронавируса введена уже более 33,49 млн жителей Великобритании, которые составляют более половины населения страны. Об этом свидетельствуют данные, обнародованные в субботу на сайте правительственной информации.

Вторую дозу препарата в королевстве получили чуть менее 12 млн человек (около 18% всех жителей). Британские власти приняли решение увеличить интервал между первым и вторым уколом с рекомендуемых трех недель до трех месяцев, чтобы в сжатые сроки успеть вакцинировать максимальное число людей.

Кампания по вакцинации в Великобритании началась 8 декабря 2020 года. К 14 февраля, в соответствии с планами правительства, первую дозу вакцины получили 15 млн человек из особо уязвимых групп населения, на которые приходится 88% всех смертей среди инфицированных коронавирусом. Это лица, проживающие в домах престарелых, и те, кто осуществляет за ними уход, контактирующие с больными медицинские и социальные работники, жители страны старше 70 лет, а также люди с исключительно слабым здоровьем.

На втором этапе программы вакцинации, который был завершен к середине апреля, возможность сделать прививку была предоставлена всем жителям королевства старше 50 лет. В настоящий момент записаться на укол могут все лица в возрасте от 40 до 49 лет. Правительство Великобритании рассчитывает, что к концу июля возможность привиться появится у всех жителей старше 16 лет.

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Пока в королевстве делают прививки тремя препаратами — американской компании Pfizer и ее немецкого партнера BioNTech, британско-шведской компании AstraZeneca и Оксфордского университета, а также американской компании Moderna.

Великобритания, вакцинация
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