Министр обороны Швеции не верит в отвод войск РФ от границы с Украиной

Министр обороны Швеции Петер Хультквист выступил в субботу с утверждением, что возвращение в пункты постоянной дислокации войск, которые якобы были задействованы учениях на юге РФ, якобы является «дымовой завесой».
«Россия создает сейчас существенную свободу действий, оставляя на месте вооружение и все остальное. Таким образом, сюда можно очень быстро перебросить личный состав. В перспективе можно повышать и понижать уровень напряженности в зависимости от того, что соответствует интересам России, — утверждал министр в интервью телеканалу SVT. — Я говорю о дымовой завесе: при оставлении на месте оборудования и материальной части создается возможность быстрого наращивания своих действий».
Он заявил, что именно Россия несет ответственность за рост напряженности на границе с Украиной. «Именно Россия проводит эти масштабные учения, которые создают чрезвычайно напряженную ситуацию, и Россия несет ответственность за эскалацию. И я убежден, что завершение учений — это только для видимости снижения тона», — заявил глава Минобороны Швеции.
В четверг министр обороны РФ Сергей Шойгу принял решение завершить «проверочные мероприятия» в Южном и Западном военных округах, поскольку якобы все поставленные цели достигнуты. Шойгу приказал до 1 мая текущего года вернуть войска в места постоянной дислокации.
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