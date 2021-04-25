Партия Санду зовет граждан на акцию в поддержку КС

Партия президента Молдовы Майи Санду «Действие и солидарность» призвала граждан в понедельник выйти под стены Конституционного суда и выразить ему поддержку на фоне попытки конституционного переворота.

Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на NewsMaker.

Партия опубликовала в соцсетях видеообращение, в котором говорит, что Молдова проходит важный момент в своей истории и неравнодушные граждане должны выйти на защиту Конституции.

Акция анонсирована на 8:00 утра понедельника, 26 апреля.

Тем временем под зданием КС уже собрались около десятка ветеранов, призывая защитить Конституционный суд, а граждан страны — «не оставаться равнодушными к тому, что происходит в Молдове».

«Воры хотят отобрать то, что нам удалось отстоять с оружием в руках ... Призываю всех объединиться. Будьте готовы выйти и защитить свои права, защитить Конституционный суд. Выйдем и скажем, что этот парламент нас больше не представляет», — цитируют одного из участников акции.

Ветераны также призвали Генеральную прокуратуру «принять меры для наказания узурпаторов».

Напомним, депутаты парламента Молдовы на заседании 23 апреля приняли проект постановления парламента об узурпации власти Конституционным судом «в пользу политических интересов президента» Майи Санду.

Постановление поддержали депутаты от Партии социалистов (ПСРМ), лидером которой является бывший президент Игорь Додон, и Pentru Moldova (фракция «Шор» и экс-демократы).

После этого парламент Молдовы проголосовал за отмену указа о назначении Домники Маноле судьей Конституционного суда, была назначена по квоте законодательного органа и занимала должность главы КС.

Вечером того же дня Конституционный суд Молдовы приостановил решение парламентского большинства, которым депутаты отменили указ о назначении Домники Маноле судьей КС.

Сейчас у обеих сторон — Майи Санду и Додона с его союзниками — примерно одинаковые шансы на победу.