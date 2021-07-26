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В Молдове тоже собираются бороться с коррупцией и реформировать суды

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В Молдове тоже собираются бороться с коррупцией и реформировать суды

Президент Молдовы Майя Санду назвала главной задачей новоизбранного парламента содействие искоренению коррупции в органах власти. Об этом она заявила в понедельник, выступая на учредительном заседании законодательного органа.

«Неподкупность будет главным критерием, по которому должны оценивать государственных служащих. ...Проверки необходимо начать с руководителей ведомств, так как многие из них были авторами коррупционных схем или способствовали взяточничеству», — сказала Санду. По ее словам, реформы должны коснуться также судебной системы и прокуратуры.

«В парламенте теперь есть честное и реформаторское большинство. ...После 30 лет ошибок мы должны наконец начать строительство государства в интересах людей, а не коррупционных групп, которые пользовались доверием людей, незаконно обогащаясь и подчиняя интересы государства своим собственным. Наступило время для настоящей революции в управлении государством. Во главу угла должны быть поставлены интересы гражданина», — отметила она.

По традиции первое заседание парламента, после которого он по закону признается действующим, проводит самый старший депутат — социалист Эдуард Смирнов. Депутаты должны будут выбрать спикера, его заместителей, а также создать постоянное бюро парламента. Затем у них будет 10 дней, чтобы сформировать парламентские фракции.

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Досрочные парламентские выборы в Молдове прошли 11 июля. Поддерживающая Санду Партия действия и солидарности получила 63 из 101 мандата в парламенте, что позволяет ей самостоятельно сформировать новое правительство и принимать любые законы, за исключением поправок в конституцию. В оппозиции ей будут находиться Блок коммунистов и социалистов с 32 мандатами и партия «Шор», у которой шесть мест.

коррупция, Майа Санду
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