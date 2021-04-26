В России заключенных снова хотят привлечь к постройке железных дорог

Из-за нехватки рабочих рук на строительстве Байкало-Амурской магистрали (БАМ) правительство РФ рассматривает варианты привлечения на стройку заключенных, сообщает «Коммерсантъ». Вопрос осуждался на совещании 9 апреля, рассказали источники издания.
Соответствующим ведомствам поручено проработать этот вопрос, обсудив также «создание инфраструктуры для их размещения».
Острая нехватка рабочих рук — около 15 тыс. вакансий — вызвана большим масштабом работ, проблема усугубилась в связи с пандемией из-за нехватки мигрантов, не вернувшихся в Россию в связи с пандемией.
Действующее российское законодательство позволяет привлечение отдельных категорий осужденных к работам по строительству магистрали.
В 1930-х годах БАМ строили заключенные БАМлага, позже к стройке привлекались осужденные исправительно-трудовых лагерей.
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