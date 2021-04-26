Зеленский хочет изменить минские соглашения и привлечь к переговорам США

Президент Украины Владимир Зеленский считает необходимым внести изменения в минские соглашения и увеличить число участников переговоров в «нормандском формате» за счет присоединения к ним США, Великобритании и Канады. Об этом он сообщил в опубликованном в понедельник интервью газете Financial Times.

«Сейчас я участвую в процессе, который был разработан до моего прихода на пост президента. Минский процесс должен быть более гибким в этой ситуации. Он должен служить целям настоящего, а не прошлого, — полагает украинский президент. — Есть два варианта: мы можем изменить минский формат, скорректировать его. Или мы можем использовать какой-то другой формат. Скорость имеет значение. Темп этого процесса важен, потому что мы теряем людей каждый день».

Зеленский отметил, что хочет провести двустороннюю встречу с президентом России Владимиром Путиным, подчеркнув, что «не волнует место проведения, речь идет о содержании», при этом он отверг предложение российского лидера, который рекомендовал Киеву для решения конфликта на Донбассе начать вести переговоры с представителями самопровозглашенных республик.