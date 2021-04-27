Украина разместила евробонды на 1,25 млрд долларов

Министерство финансов Украины 26 апреля объявило о прайсинге нового выпуска еврооблигаций на сумму 1,250 млрд долларов с погашением в 2029 году. Доходность нового выпуска установлена на уровне 6,875% годовых.
Об этом сообщает пресс-служба Минфина.
Как отмечается в сообщении, расчеты по новому выпуску должны состояться 30 апреля 2021 года. Привлеченные средства будут использованы для финансирования общих бюджетных назначений.
По информации Минфина, совместными лид-менеджерами транзакции выступили BNP Paribas, Deutsche Bank, Goldman Sachs International и J.P. Morgan.
Как отметил министр финансов Украины Сергей Марченко, это первый публичный выпуск еврооблигаций в этом году. В то же время большую часть плана Министерство финансов рассчитываем выполнить за счет льготного финансирования от международных партнеров.
«Мы продолжим осуществлять взвешенную долговую политику, направленную на максимальное увеличение объема льготного финансирования и заимствований в национальной валюте», — сказал он.
Напомним, по данным НБУ, в 2021 году правительство, центральный банк, предприятия и банки должны выплатить 17,244 млрд долларов, из которых 12,990 млрд долларов — основанная сумма долга, 4,254 млрд долларов — проценты.
По данным НБУ, валовой внешний долг Украины в течение 2020 года вырос на 3,951 млрд долларов и достиг 125,69 млрд долларов.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016