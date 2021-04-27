Россия продает все меньше своих товаров за доллары

Доля доллара в экспортных расчетах России в четвертом квартале 2020 года упала ниже 50%, ранее она ни разу не опускалась ниже этого показателя. Сокращение использования доллара произошло за счет торговли России с Китаем, пишет Bloomberg.
В четвертом квартале прошлого года торговля России с Китаем больше чем на 80% велась в евро, сообщает издание со ссылкой на данные ЦБ РФ. Доля европейской валюты в общем объеме экспорта по сравнению с третьим кварталом увеличилась более чем на десять процентных пунктов, до 36,1%.
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил о необходимости постепенного отказа от использования доллара в расчетах с иностранными партнерами. Он считает, что нужно перейти к расчетам в национальных или альтернативных доллару валютах. По его словам, Россия этим «уже активно занимается».
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