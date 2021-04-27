Катер Береговой охраны США вошел в Черное море

Шестой флот ВМС США сообщает во вторник, что катер Береговой охраны Hamilton вошел в Черное море «для поддержки союзников и партнеров по НАТО».

«Катер Береговой охраны Hamilton зашел в Черное море 27 апреля для поддержки союзников и партнеров по НАТО», — говорится в сообщении флота. Катер данного вида вооруженных сил последний раз заходил в черноморскую акваторию в 2008 году.

Береговая охрана является в США одним из видов вооруженных сил наряду с сухопутными войсками, ВВС, ВМС и Корпусом морской пехоты.