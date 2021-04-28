Кабмин уволил главу «Нафтогаза» Коболева

В среду, 28 апреля, Кабинет министров Украины уволил Андрея Коболева с должности главы НАК «Нафтогаз Украины».
Об этом сообщила нардеп Ольга Василевская-Смаглюк в своем Telegram-канале.
Кабмин уволил Коболева на своем заседании в среду, 28 апреля.
Отметим, что в марте прошлого года Кабмин поддержал предложение наблюдательного совета «Нафтогаза» продлить полномочия главы правления компании Андрея Коболева на 4 года — с 23 марта 2020 по 22 марта 2024 года.
Таким образом его контракт будет прекращен досрочно.
При этом сам Андрей Коболев заявил, что не писал заявление об отставке и узнал об увольнении из новостей.
«Об „увольнении“ узнал из новостей. Комментировать не могу. Никаких заявлений не писал», — сообщил Коболев в Фейсбук.
По данным Капитала, среди кандидатур на пост главы Нафтогаза — Юрий Витренко. Причем решение может быть принято уже сегодня.
Напомним, вчера стало известно, что консолидированный чистый убыток НАК «Нафтогаз Украины» за 2020 год составил 19,0 млрд грн по сравнению с прибылью 2,6 млрд грн в 2019 году.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016