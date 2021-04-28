Кабмин уволил главу «Нафтогаза» Коболева

В среду, 28 апреля, Кабинет министров Украины уволил Андрея Коболева с должности главы НАК «Нафтогаз Украины».

Об этом сообщила нардеп Ольга Василевская-Смаглюк в своем Telegram-канале.

Кабмин уволил Коболева на своем заседании в среду, 28 апреля.

Отметим, что в марте прошлого года Кабмин поддержал предложение наблюдательного совета «Нафтогаза» продлить полномочия главы правления компании Андрея Коболева на 4 года — с 23 марта 2020 по 22 марта 2024 года.

Таким образом его контракт будет прекращен досрочно.

При этом сам Андрей Коболев заявил, что не писал заявление об отставке и узнал об увольнении из новостей.

«Об „увольнении“ узнал из новостей. Комментировать не могу. Никаких заявлений не писал», — сообщил Коболев в Фейсбук.

По данным Капитала, среди кандидатур на пост главы Нафтогаза — Юрий Витренко. Причем решение может быть принято уже сегодня.

Напомним, вчера стало известно, что консолидированный чистый убыток НАК «Нафтогаз Украины» за 2020 год составил 19,0 млрд грн по сравнению с прибылью 2,6 млрд грн в 2019 году.