В мае в Telegram появятся групповые видеозвонки

Функция трансляции видео будет добавлена в голосовые чаты мессенджера Telegram. Об этом сообщил в своем Telegram-канале основатель платформы Павел Дуров.

«В мае мы добавим видеоизмерение в наши голосовые чаты, что сделает Telegram мощной платформой для групповых видеозвонков», — написал он.

Дуров отметил, что в обновленные голосовые чаты будут добавлены функция совместного использования экрана, системы шифрования и шумоподавления. По его данным, обновление будет поддерживаться как на смартфонах, так и на планшетах и ПК.

Он также анонсировал запуск «функциональной версии видеозвонков» для новых веб-версий Telegram.