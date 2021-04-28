В мае в Telegram появятся групповые видеозвонки

Функция трансляции видео будет добавлена в голосовые чаты мессенджера Telegram. Об этом сообщил в своем Telegram-канале основатель платформы Павел Дуров.
«В мае мы добавим видеоизмерение в наши голосовые чаты, что сделает Telegram мощной платформой для групповых видеозвонков», — написал он.
Дуров отметил, что в обновленные голосовые чаты будут добавлены функция совместного использования экрана, системы шифрования и шумоподавления. По его данным, обновление будет поддерживаться как на смартфонах, так и на планшетах и ПК.
Он также анонсировал запуск «функциональной версии видеозвонков» для новых веб-версий Telegram.
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