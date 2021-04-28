ЕС обвинил Россию в невыполнении минских соглашений

Евросоюз полагает, что Россия не демонстрирует стремления к урегулированию конфликта в Украине и не придает достаточного значения минским соглашениям. Об этом заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, выступая в среду на сессии Европарламента на слушаниях, посвященных обстановке на границе с Украиной, дипломатическому конфликту с Чехией и ситуации вокруг Алексея Навального.

«До настоящего момента Россия не продемонстрировала никакого желания к прекращению конфликта, сохранив территориальную целостность Украины. Для России полное выполнение минских соглашений не является ключевым условием, но оно является таким для нас», — заявил он.

Также Боррель не исключает дальнейшей деградации отношений Евросоюза с Россией.

«Наши отношения с Россией сейчас находятся на исторически наиболее низком уровне, и я не могу исключить, что они продолжат ухудшаться», — заявил он.

«Мы готовы улучшать отношения с правительством России, если необходимо и возможно, если они продемонстрируют реальную заинтересованность. И конечно же, это возможно только с полным соблюдением наших ценностей, принципов и интересов», — отметил Боррель.