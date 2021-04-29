Регулятор на рынке азартных игр согласовал первую лицензию на рулетку

ООО «Биллионаре казино компани» получит первую лицензию на первую лицензию на игорный стол с кольцом рулетки, который компания намерена разместить в отеле «ИнтерКонтиненталь Киев», а ООО «Небула Геймс» получит лицензию на игорный стол для размещения в отеле «Гранд Отель» (Львов).

Об этом свидетельствуют решения на сайте Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей.

Помимо этого, регулятор согласовал лицензии на игральные автоматы для ООО «Небула Геймс» (для размещения в «Гранд Отеле») и для ООО «Геймдев» для размещения в отеле «Турист» (Киев), указано на сайте комиссии.

По данным YouControl, ООО «Биллионаре казино компани» зарегистрировано в январе 2020 года в Киеве с уставным капиталом 31 млн грн, основным бенефициаром и основателем выступает Андрей Матюха.

ООО «Небула Геймс» основано в октябре 2019 года с уставным капиталом 30 млн грн, его основателями и владельцами в равных правах являются АО «ЮА Девелопмент» и АО «Закрытый недиверсифицированный венчурный корпоративный инвестфонд (ЗНКИФ) «Успешный». Ранее «Нибула Геймс» получила лицензию на проведение азартных игр в игорных заведениях казино во львовском «Гранд Отеле».

ООО «Геймдев» зарегистрировано в декабре 2019 году с уставным капиталом 30 млн грн, основной вид деятельности. Конечными бенефициарами компании выступают Руслан Нонка (Украина) и Боеттчер Майкл Пол (Великобритания).