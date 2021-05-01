В Иерусалиме сошел благодатный огонь

Благодатный огонь сошел в Великую субботу накануне Пасхи в храме Гроба Господня в Иерусалиме.

Сходит Благодатный огонь накануне Пасхи в Кувуклии - часовне в центре храма Воскресения Христова в Иерусалиме, скрывающей пещеру Гроба Господня, в которой находится особо почитаемая всеми христианами плита, где располагалось место погребения Иисуса Христа.

Гроб Господень - главная святыня христианского мира. Считается, что он стоит на том самом месте, где, согласно Священному Писанию, был распят, погребен, а затем воскрес Иисус Христос. Каждый год в Великую Субботу накануне православной Пасхи там происходит чудо схождения Благодатного огня.