Умер миллиардер из первой сотни богатейших американцев

В медицинском центре Седарс-Синай в Лос-Анджелесе после долгой болезни в возрасте 87 лет скончался миллиардер-филантроп, коллекционер современного искусства и предприниматель Илай Броуд, сообщает Reuters.

На момент смерти состояние Броуда оценивалось журналом Forbes в $6,9 млрд, он занимал 85-е место в рейтинге богатейших американцев Forbes Real-Time.

Бухгалтер по профессии, Броуд сколотил состояние на недвижимости и страховании. Он внес огромный вклад в культурную жизнь Лос-Анджелеса, построил в центре города музей с бесплатным входом The Broad, в котором выставлены 2000 произведений искусства, участвовал в строительстве концертного зала имени Уолта Диснея, а также художественного центра в Калифорнийском университете в Лос-Анджелесе. Он основал университетский колледж бизнеса и Высшую школу менеджмента своего имени, инвестировал более $1 млрд в создание и поддержку исследовательского центра, занимающегося геномной медициной Broad Institute.

Броуд родился в Бронксе, штат Нью-Йорк, в 1933 году и переехал в Детройт со своей семьей.

В 1957 году вместе с Дональдом Кауфманом на заемные средства он основал компанию Kaufman & Broad, которая впоследствии стала одним из крупнейших застройщиков жилой недвижимости в США. В 1970-х годах он инвестировал в страховую компанию, переименовав ее в Sun America, которую в 1998 году продал за $18 млрд.

Вместе с женой он основал фонд с активами $3 млрд, который поддерживает медицинские исследования, государственное образование, изобразительное и исполнительское искусство. Фонды, которые недавно отпраздновали 50-летие предоставления грантов, пообещали и выделили более $4 млрд в виде грантов.

Мэр Лос-Анджелеса Эрик Гарсетти назвал Броуда «самым влиятельным частным лицом Лос-Анджелеса своего поколения». «Он любил этот город так сильно, как никто из тех, кого я когда-либо знал», — написал Гарсетти.