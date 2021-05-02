Глава МИД Британии призвал G7 бороться с фейками из России

Страны группы G7 рассмотрят вопрос о создании механизма быстрого реагирования для противодействия российской пропаганде и дезинформации.

Как передает Reuters, об этом заявил глава МИД Великобритании Доминик Рааб.

По его словам, Великобритания, которая в этом году председательствует в G7, выступит с инициативой создания такого «механизма».

«Когда мы видим, как распространяются ложь, пропаганда или фейковые новости, мы должны не только отдельно, но и совместно опровергать их, рассказывать всю правду, в том числе в России или Китае или по всему миру», — заявил Рааб.

Он также указал на необходимость наладить связь между G7 и странами-единомышленниками, чтобы создать более широкую сеть союзников в борьбе за демократию и открытость рынков.

Как отмечает издание, по словам представителей британских, американских и европейских служб безопасности, Россия и Китай пытаются посеять сомнения на Западе, распространяя дезинформацию на выборах или распространяя ложь о вакцинах от COVID-19.