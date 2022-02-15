Глава МИД Британии посетит Украину в пятницу, - Кулеба

Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс посетит Украину в пятницу, 18 февраля, сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

«В пятницу я буду рад принимать в Украине свою британскую коллегу Лиз Трасс», — сказал Кулеба на онлайн-брифинге во вторник.

В среду Украину посетит вице-маршалок Сейма Польши Ришард Терлецкий, а в четверг и пятницу — маршалок Сената польского парламента Томаш Гродский.