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Число жертв при обрушении моста метро в Мехико выросло до 15 человек

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Число людей, погибших при обрушении моста в Мехико, выросло до 15. Об этом сообщает El Universal со ссылкой на заявление главы города Клаудии Шейнбаум. Ранее местные власти сообщали, что погибли 13 человек, а более 70 — пострадали.

«На данный момент у нас 15 погибших. К этому моменту из-за опасностей, которые представляет собой конструкция, мы приостановили работы до тех пор, пока не прибудет кран для их продолжения», — сказала Шейнбаум.

По ее словам, еще около 70 человек получили травмы. Некоторые из пострадавших сами выпрыгивали из ехавшего по мосту транспорта, указала глава города.

Обрушение моста 12-й линии метро рядом со станцией Olivos в мексиканской столице произошло 3 мая примерно в 22:30 по местному времени (4 мая 6:30 по Киееву). Причиной стало столкновение автомобиля с опорой моста, из-за чего она подломилась и поезд, который в этот момент ехал по линии, рухнул вниз на проезжающие под ним автомобили.

На записи с камер уличного видеонаблюдения, которые зафиксировали момент обрушения, видно, что два пролета эстакады упали на землю вместе с вагонами поезда.

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К месту происшествию были направлены несколько десятков карет скорой помощи, а также пожарные и спасатели. Под обрушившимися конструкциями были также несколько машин, которые проезжали по проезжей части под линией метрополитена.

Позднее El Universal уточнил, что кран прибыл к месту обрушения, и выполняет маневры, чтобы зафиксировать вагон в безопасном положении.

Подразделение гражданской защиты города обратилось к жителям с просьбой избегать места крушения.

Мексика, метро
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