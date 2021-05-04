Билл Гейтс объявил о разводе со своей женой после 27 лет брака

Основатель Microsoft Билл Гейтс и его супруга Мелинда сообщили, что разводятся.

«После долгих размышлений и большой работы над нашими отношениями мы приняли решение расторгнуть наш брак», — говорится в заявлении пары, опубликованном в их твиттер-аккаунтах.

Пара заявила, что они продолжат работать вместе в их благотворительном фонде, созданном в 2000 году.

Однако «расти вместе как пара» больше не могут.

«За последние 27 лет мы вырастили трех невероятных детей и создали фонд, который работает во всем мире, чтобы позволить всем людям вести здоровую, продуктивную жизнь», — отметили они.

Билл и Мелинда Гейтс поженилась в 1994 году.

Их фонд сыграл активную роль в борьбе с COVID-19, выделив сотни миллионов долларов на разработку и распространение тестов на коронавирус, методов лечения и вакцин.