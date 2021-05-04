Число жертв обрушения метромоста в Мехико продолжает расти

Количество погибших в результате обрушения метромоста в столице Мексики возросло до 23. Об этом сообщила во вторник журналистам на месте трагедии глава правительства мегаполиса Клаудия Шейнбаум.
«К сожалению, к настоящему времени известно о 23 погибших», — сказала она. По словам Шейнбаум, еще 65 человек госпитализированы.
Обрушение пролета метромоста произошло в районе станции «Оливос» на юге города в понедельник в 22:25 по местному времени (06:25 по Киеву), когда по нему проходил поезд. В результате два вагона рухнули с высоты около 10 м. Правоохранительные органы приступили к выяснению причин катастрофы.
12-я линия метрополитена Мехико, на которой находится станция «Оливос», была введена в эксплуатацию в конце октября 2012 года.
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