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«Оппозиционная платформа - За жизнь» и «Слуга народа» лидируют в парламентских рейтингах, - соцопрос РТС

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Если бы выборы в Верховную Раду состоялись в это воскресенье, лидерами парламентских рейтингов стали бы «Оппозиционная платформа — За жизнь» и «Слуга народа». Об этом свидетельствуют результаты социологического исследования, которое проводилось компанией ТОВ «Роботизированные телесистемы» в период с 29 апреля по 4 мая 2021 года.

Пятипроцентный барьер преодолели бы и, соответственно, прошли бы в парламент четыре партии:

«Слуга народа» — 22,1%
«Оппозиционная платформа — За жизнь» — 20,3%
«Европейская солидарность» — 15,9%
«ВО «Батькивщина» — 10,1%

 

Большинство опрошенных украинцев, а именно 66,7%, считают, что Зеленский для восстановления мира в Украине, возвращения Донбасса и налаживания добрососедских отношений с Россией обязан провести личную встречу с Путиным. В свою очередь, только 23,1% против такой идеи, а 10,2% не смогли ответить на вопрос.

 

Также 52,9% респондентов поддерживают идею проведения личной встречи Зеленского с представителями самопровозглашенных Донецкой и Луганской республик. По их мнению, это послужит возвращению Донбасса и восстановлению мира. При этом 25,9% опрошенных выступают против таких переговоров, а 21,2% вообще затрудняются с ответом на этот вопрос.

В этом же контексте большая половина населения страны, а именно 53,6%, уверены, что для восстановления мира и возвращения Донбасса Украина должна выполнять Минские соглашения. Всего 16,6% респондентов считают, что от них нужно отказаться, а 29,8% затрудняются с ответом.

 

В условиях пандемии коронавируса украинцы уверены, что украинская власть поступила неправильно, когда отказалась от производства вакцины «Спутник V» на предприятии в Харькове, о чем с президентом РФ Владимиром Путиным договорился председатель политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук. Так думают 67,7% опрошенных украинцев. Напротив всего лишь 21,9% респондентов поддерживают действия властей, а 10,4% не могут ответить на вопрос.

Социологическое исследование проводилось компанией ТОВ «Роботизированные телесистемы» в период с 29 апреля по 4 мая 2021 года методом телефонного интервью с использованием компьютера на основе случайной генерации мобильных телефонных номеров. В нем приняли участие более 3 тысяч респондентов в возрасте 18+ из всех областей Украины, кроме временно неподконтрольных территорий Крыма и Донбасса. Статистическая погрешность исследования составляет +/- 2,8%.

Верховная Рада, опрос
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Среда, 5 мая 2021
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